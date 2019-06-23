أخبار مصر | رسالة هامة من رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء للمواطنين بشأن الفواتير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة هامة من رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء للمواطنين بشأن الفواتير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حث محمد عبد العريز، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اليوم الأحد، المواطنين على الالتزام بدفع فواتير الكهرباء، وسداد المستحقات المقررة عليهم، لأهميتها ضمانًا لاستمرار الخدمة.

وقال "عبد العزيز"، خلال اجتماع اللجنة، إن الوعى بالالتزام بسداد المستحقات أمر مهم لضمان استمرارية الخدمة، مشيرًا إلى أنه تم ضخ مبالغ هائلة واستثمارات كبرى للتغلب على انقطاع التيار الكهربائى الذى كان يحدث سابقا فى 2010.

وتابع "عبد العزيز" أن المستهلك يرغب فى الحصول على الخدمة بل واستمرارها دون انقطاع التيار الكهربائى، والكهرباء تقوم بضخ استثمارات كبرى فى الإنتاج والنقل والتوزيع، لكن دعونا نسأل: كيف سيتم دفع تمويل هذه الاستثمارات لمواجهة التطور فى الحمل.

وجاء ذلك تعقيبًا على النائب صلاح عيسى، عضو لجنة الطاقة والبيئة، الذى يرى أن شركات الكهرباء أصبحت تجارية أكثر منها خدمية، ويناقش اجتماع لجنة الطاقة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب لوزير الكهرباء ومنها ما يتعلق بشأن تضرر أهالى محافظات الوجه القبلى من الشرائح المالية فى فواتير الكهرباء.