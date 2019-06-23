أخبار مصر | لهذا السبب.. "طاقة البرلمان" تؤجل مناقشة مشكلة توصيل الكهرباء للمناطق العشوائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لهذا السبب.. "طاقة البرلمان" تؤجل مناقشة مشكلة توصيل الكهرباء للمناطق العشوائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، والذى ترأسة النائب حمادة غلاب، تأجيل مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب شريف الورداني، أمين سر لجنة حقوق الإنسان، بشأن مشكلة توصيل الكهرباء وتركيب العدادات بالنسبة للمناطق العشوائية، لحين حضور ممثل وزارة التنمية المحلية وممثلى محافظة القاهرة بناء على طلب النائب.

وقال النائب شريف الورداني، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مشكلة توصيل الكهرباء بالمناطق العشوائية نتحدث عنها منذ 4 سنوات، دون استجابة، مضيفًا: "لما مشكلة 40 ألف مواطن ومش بتتحل، رغم الوعود السابقة، دا يرضى مين"، مطالبا بحضور وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة، للإستماع إليهم بشأن تنفيذ الوعود السابقة بتنفيذ توصيل الكهرباء وتركيب العدادات فى المناطق العشوائية، مشيرًا إلى أنه يتم تحرير محاضر للأبويين ومن ثم حسبهم ليترك الأولاد وحدهم فى المنزل.

واستعرضت اللجنة العامة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2019 2020.

وراعى تقرير اللجنة تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات في ضوء الزيادات الحتمية والضرورية وفى أضيق نطاق ممكن، مع الالتزام الكامل بضوابط وإجراءات اللائحة الداخلية للمجلس في هذا الشأن.

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وأشادت اللجنة العامة بالقيادة الحكيمة للمجلس، وأمانته العامة والتي ساعدت على الاستمرار في تحقيق الانضباط المالي لموازنة المجلس رغم التطوير المستمر لأنشطة وأعمال المجلس.

وأكدت اللجنة العامة في بيانها عقب الاجتماع، على التوصية الواردة بالتقرير بشأن ضرورة الالتزام بالتقديرات التي أعدها مكتب المجلس في كافة أبواب الموازنة التفصيلية للمجلس، وخاصة فيما يتعلق بالباب الساس "شراء الأصول غير المالية – الاستثمارات".

وانتهت اللجنة العامة في ختام اجتماعها إلى الموافقة على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة التفصيلية للمجلس للعام المالي 2019 2020.