أخبار مصر | برلماني: صندوق "تحيا مصر" له إنجازات عظيمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: صندوق "تحيا مصر" له إنجازات عظيمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد النائب ممتاز دسوقي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بدور صندوق تحيا مصر وجهوده بمبادرة "دكان الفرحة" التي أدخلت الفرحة على القلوب بتوزيع آلاف القطع من الملابس والمفروشات الجديدة لـ100 عروس من اليتيمات، بالإضافة إلى الطلاب الأولى بالرعاية بمختلف الجامعات والأسر الأكثر احتياجًا مجانًا.

وأكد "دسوقي"، أنه منذ إنشاء الصندوق منذ خمس سنوات ظهر دوره وإنجازاته من خلال مشاركته بالعديد من المبادرات مثل فك كرب الغارمات ودعم المرأة المعيلة وساعد فى شفاء 380 ألف مريض من فيروس، وأضاف: "كما ساهم الصندوق فى قيادة الشباب، وقامت بتدريب 500 شاب وشابة بتكلفة 20 مليون جنيه، انطلاقا من دوره في تحقيق حياة كريمة للإنسان المصري التي تحمل الكثير من عواقب الإصلاح الاقتصادي".

وتابع أنه الصندوق يساهم أيضا في العمل في تطوير القري الأكثر فقرا وتوفير مسكن آمن ومتكامل الخدمات والمرافق لسكان العشوائيات والمناطق المهددة للحياة، حيث يساهم فى إنشاء 250 ألف وحدة سكنية لهم، كما قام برفع كفاءة الطرق وتطوير المراكز بسيناء بتكلفة 173 مليون جنيه، بالإضافة إلى رفع كفاءة القري الأولي بالرعاية وتحسين المستوي الاجتماعي والمعيشي لمواطنيها، بالاضافة الى دوره في دعم المشروعات الوطنية والمشاركة فيها.