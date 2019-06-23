شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل قانون الإصلاح الزراعي لمساواة الطوائف القبطية في حيازة الأراضي الزراعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، على تعديل قانون الإصلاح الزراعي، بحيث يسمح لطائفتي «الأرمن الأرثوذكس والإنجيليين» بحيازة الأراضي الزراعية والبور أسوة بالطائفة الكاثوليكية والأرثوذكسية.

كانت لجنة الزراعة، ناقشت أمس السبت، قانونا مقدما من النائب خالد عبدالعزيز شعبان، وأكثر من 60 نائباً، بشأن تعديل بعض أحكام قانون 187 لسنة 1952، المعروف بإسم «قانون الإصلاح الزراعي»، الذي يسمح بإضافة كل من طائفتي الأرمن الأرثوذكس والإنجليين من الأقباط، إلى الاستثناء في المساحة والحيازة للأراضي الزراعية والأراضي البور، بحيث يتم تطبيق مبدأ المساواة بين جميع الطوائف القبطية، ويكون ذات الحق الذي يحصل عليه الكاثوليك والأرثوذكس، متاح للإنجليين والأرمن الأرثوذكس.

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وتنص المادة الأولي على «أنه يجوز للأفراد امتلاك الأراضي الزراعية بنحو 200 فدان على الأكثر، فيما أجازت المادة الثانية، للشركات والجمعيات امتلاك 2000 فدان من الأراضي الزراعية على الأكثر».

ونصت المادة الثالثة، على «أنه يستثني من أحكام القانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر، الأراضي التي كانت موقوفة وقت العمل بأحكامه على الجمعيات الخيرية القائمة في تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي، ويسري هذا الحكم على جهات البر والتعليم والدين التابعة للطوائف غير المسلمة من غير الأقباط الأرثوذكس وطائفة الأرمن الأرثوذكس من أصل أرميني والإنجيليين، وذلك في حدود 2000 فدان من الأراضي الزراعية ومثلها من الأراضي البور لكل حالة على حدة».

ونصت المادة الرابعة، على «أنه يلغي كل نص يخالف هذا القانون»، وأفادت المادة الخامسة «بأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 3 أشهر من تاريخ إصداره».