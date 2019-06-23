شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة العامة بـ«النواب» توافق على تقرير موازنة المجلس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت اللجنة العامة لمجلس النواب على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشان الموازنة التفصيلية للمجلس اللعام المالى 2019 /2020.

وأوضح المجلس، في بيان له الاحد، ان اللجنة اجتمعت قبيل الجلسة العامة، برئاسة الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، وأعضاء اللجنة العامة.

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وأشار البيان إلى ان اللجنة استعرضت اللجنة تقرير لجنة الخطة والموازنة، باعتبارها لجنة حسابات المجلس، حول الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2019 /2020.

وقال المجلس، في بيانه، ان التقرير راعى تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات في ضوء الزيادات الحتمية والضرورية وفى أضيق نطاق ممكن، مع الالتزام الكامل بضوابط وإجراءات اللائحة الداخلية للمجلس في هذا الشأن.

ولفت البيان إلى ان اللجنة أشادت في الاجتماع، بالقيادة الحكيمة للمجلس، وأمانته العامة والتي ساعدت على الاستمرار في تحقيق الانضباط المالي لموازنة المجلس رغم التطوير المستمر لأنشطة وأعمال المجلس.

وأكدت اللجنة العامة على التوصية الواردة بالتقرير بشأن ضرورة الالتزام بالتقديرات التي أعدها مكتب المجلس في كافة أبواب الموازنة التفصيلية للمجلس، وخاصة فيما يتعلق بالباب الساس الخاص بشراء الأصول غير المالية والاستثمارات.