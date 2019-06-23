شكرا لقرائتكم خبر عن 191 طالبًا وطالبة يؤدون امتحان التاريخ بالثانوية العامة للمكفوفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفين)، امتحان الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2018/2019، في مادة التاريخ (ورقة ثانية)، صباح الأحد، بإجمالي 191 طالبا وطالبة في 23 لجنة على مستوى الجمهورية.

وتواصل خالد عبدالحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، قبل بدء الامتحان مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

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وسارت أجواء الامتحان خلال اليوم العاشر لامتحانات الطلاب المكفوفين، بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أي مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

جدير بالذكر أن يوم الأربعاء الموافق 26/6/2019، سيقوم طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (الرياضيات، والعلوم) بأداء الامتحان في مادة (الكيمياء)، بإجمالي عدد 391 ألفًا و241 طالبا وطالبة، بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الجغرافيا بإجمالي عدد 251 ألفًا و246 طالبا وطالبة، كما يؤدي طلاب مدارس STEM الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم في الفيزياء بإجمالي عدد 373 طالبا وطالبة.

وسيقوم أيضاً طلاب الثانوية العامة (المكفوفين)، يوم الثلاثاء الموافق 25/6/2019، بتأدية امتحان في الاقتصاد بإجمالي عدد 191 طالبا وطالبة.