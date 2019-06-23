شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر يستقبل أولى الرحلات النمساوية بالورود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، الأحد، بمطار الغردقة الدولي أولى رحلات الخطوط الجوية لشركات الطيران السويسرية والقادمة من مطار العاصمة النمساوية فيينا وعلى متنها 210 سائحين وذلك بحضور اللواء طيار محمد كامل، مدير المطار، وعدد القيادات الأمنية ومسؤولي شركة الطيران المنظمة للرحلة حيث تم تدشين خط الطيران الجديد وتوزيع باقات الزهور والورود على السائحين.

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ورحب المحافظ بالسائحين متمنياً لهم إقامة ممتعة بالمنتجعات السياحية بمدينة الغردقة، مشيرًا إلى أهمية هذا الحدث السياحى الذي سيكون له دور كبير في زيادة أعداد السائحين النمساويين بالمحافظة الساحلية مضيفا أن افتتاح خط مباشر من فيينا للغردقة يساعد في جذب السائحين لتوفير الوقت والمال لقضاء إجازاتهم بالغردقة ولتحقيق أعلى نتائج بزيادة أعداد السائحين للمحافظة وفتح خطوط طيران جديدة بها.

وأكد مسؤولو شركة الطيران المنظمة للرحلة انه سيتم تشغيل رحلة طيران أسبوعيا من فيينا إلى الغردقة على أن تزيد تدريجيا لتصبح بمعدلرحلة يوميا بداية من سبتمبر القادم.

من ناحية أخرى، قامت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالمحافظة، والعلاقات العامة بمطار الغردقة بتوزيع الهدايا التذكارية وباقات الورود وللزهور على السائحين ترحيبا بهم على أرض الغردقة.