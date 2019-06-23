شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوستيت» يؤكد دور «الفاو» في علاج مشكلة الأمن الغذائي ومكافحة الفقر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال كلمته أمام الدورة الحادية والأربعين لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» على الدور الفعال الذي تضطلع به المنظمة لمعالجة العديد من القضايا وعلى رأسها مشكلة الأمن الغذائي ومكافحة الفقر والنهوض بالقطاع الزراعى في العالم.

ووجه «أبوستيت» التحية والشكر للدكتور جوزيه دى سيلفيا، المدير السابق للفاو، على الجهود التي بذلها خلال فترة ولايته المسئولية وعلى جهوده الطيبة نحو دفع عملية الإصلاح لهذه المنظمة العريقة التي نكن لها كل التقدير والعرفان كمنظمة دولية تابعة للأمم المتحدة تعمل في خدمة الزراعة والغذاء للدول الأعضاء بها ولا نزال نتطلع إلى دورها المحورى في المستقبل القريب والبعيد، وذلك نظراً لما يشهده العالم من متغيرات وتطورات على صعيد إنتاج السلع الزراعية الغذائية الرئيسية والتي تزداد أسعارها بشكل غير مسبوق عالمياً وكذلك ما يشهده العالم من تغيرات مناخية تؤثر سلباً على الإنتاج الزراعى بصفة عامة.

وقال «أبوستيت» إن هذا المؤتمر يأتي في ظل العديد من التحديات التي تواجهها دول الإقليم في مجالات الزراعة والرى والغذاء والبيئة وعلى سبيل المثال لا الحصر فإننا نواجه جميعاً تحديات زيادة التصحر وندرة المياه وإتساع المناطق الجافة والأراضى القاحلة، كما أننا نواجه الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجى والتغيرات المناخية بأثارها السلبية وأمراض الحيوان العابرة للحدود بأثارها الاقتصادية والإجتماعية ونواجه تحدى تحقيق أهداف قمة الغذاء العالمى وتقليص عدد الذين يعانون من نقص الغذاء والجوع في العالم والذين يبلغ عددهم حوالى 821 مليون نسمة.

وأضاف وزير الزراعة أن مصر اطلقت إستراتيجية للتنمية المستدامة مدتها 15 عاماً وهي رؤية مصر 2030 تتطلع فيها إلى مستقبل يتحقق فيه إقتصاداً تنافسياً متوازناً ومتنوعاً ويتحقق فيه العدالة الاجتماعية وتحسين سبل المعيشة، وفى إطار هذه الرؤية تبنت وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى إستراتيجية إستهدفت من خلالها تحقيق نهضة زراعية شاملة لمصر الجديدة بحلول 2030 قادرة على النمو السريع المستدام ومعتمدة على الإبتكار وتكثيف المعرفة آخذة على عاتقها خلق بيئة زراعية جديدة لتشجيع الاستثمارات الزراعية وترشيد إستخدام الموارد الزراعية.

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وقال «أبوستيت» إن وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى تستهدف تحقيق عددا من الأهداف منها إصلاح الأطر التشريعية وتحقيق الترابط والتناسق بين الأهداف القومية وتوجهات القطاع الخاص في مجال إستثمار الموارد الزراعية، وتهيئة مناخ الإستثمار الزراعى وإستثمار كافة الإمكانات المتاحة، وتعظيم الإستفادة من الإتفاقيات الدولية والإقليمية، وتدعيم قدرات صغار المزارعين وتحسين دخولهم، وزيادة قدرة القطاع الزراعى على خلق فرص العمل وتعزيز مساهماته في تحسين الميزان التجارى.

وأوضح الوزيرإنه من المتوقع أن يؤدى تنفيذ خطة التنمية الزراعية المصرية إلى زيادة إمكانيات النمو للقطاع الزراعى وتوليد عدد كبير من فرص العمل للشباب وتحقيق مكاسب إنتاجية كبيرة، من خلال العمل الدؤوب على تحقيق تلك الأهداف والتعاون الإقليمى والدعم الفني لمنظمة الأغذية والزراعة.

وأشار «أبوستيت»، إلى أن مصر ترحب بالتعاون في معالجة قضايا الأمن الغذائي والتغذية والإستدامة مع كافة الهيئات الدولية والإقليمية. ومن جهة أخرى فإن مصر من الدول التي تتأثر بشدة من التغيرات المتوقعة للمناخ خاصة في المجال الزراعى والتي تحتاج إلى تضافر كافة الجهود الإقليمية للحد من تلك الآثار.

وفي نهاية كلمته، قال «أبوستيت» إن الوفد المصري إطلع على برنامج العمل والميزانية للسنة المالية 2018 – 2021، كما شارك في أعمال الدورة الحادية والستون بعد المائة للمجلس التنفيذي للمنظمة وهو يؤكد على ما أعلنه الوفد في هذه الإجتماعات من تأييد برنامج العمل والميزانية الذي أعده السيد المدير العام للمنظمة، معربا عن أمله أن يصل المؤتمر العام لمنظمة الأغذية والزراعة إلى نتائج مثمرة وتوصيات بناءه تخدم دولنا وتحقق أهداف إستراتيجياتنا نحو التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي.

ومن المقرر أن يشارك «أبوستيت» اليوم في اجتماعات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لانتخاب المدير الجديد لها.

حضر في الاجتماعات من الوفد المصر السفير هشام بدر سفير مصر في ايطاليا والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.