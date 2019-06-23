شكرا لقرائتكم خبر عن الثلاثاء.. بدء تلقي طلبات تعويضات النوبيين متضرري خزان أسوان والسد العالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، عن استعداد المحافظة بمختلف مديرياتها وإداراتها بدءاً من الثلاثاء القادم ولمدة 3 أسابيع لاستقبال المستحقين من أبناء النوبة لإبداء رغباتهم في التعويضات السكنية والزراعية والمالية سواء لمتضررى إنشاء السد العالى أومتضررى بناء وتعلية خزان أسوان، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بصرف تعويضات أهالى النوبة ممن لم يسبق تعويضهم وفاء من الدولة لتضحياتهم أثناء بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالى.

وأوضح خلال الاجتماع الموسع الذي عقده المحافظ لوضع الترتيبات النهائية لتنفيذ إجراءات صرف تعويضات النوبيين، والتى أُقرت في اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء الماضى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، أن الحصر النهائى للمستحقين يبلغ 11 ألفا و716 مستحقاً منهم 3851 مستحق لتعويض المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان والمطلوب تقنين الأراضى المقامة عليها مساكنهم مجاناً في 14 منطقة بمدينة أسوان.

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بجانب 4758 مستحقاً للتعويضات الزراعية حيث سيتم تعويض صاحب الأرض بأرض أخرى دون حد أقصى سواء في منطقة خورقندى بأبوسمبل السياحية أو منطقة وادى الأمل جنوب قرى كركر، فيما من يمتلك دون الفدان فقط يجبر كسر الفدان إلى فدان، في حين سيتم تعويض من له رغبة في التعويض المالى بواقع 25 ألف جنية للفدان، وعلاوة على ذلك هناك 3107 مستحقاً للتعويضات السكنية حسب رغبة المستحق سواء داخل المحافظة أو بمحافظات أخرى أو بتعويض مالى بواقع 225 ألف عن المسكن، مؤكداً على أنه اعتبارا من إنتهاء فترة تلقى الرغبات ( 3 أسابيع ) سيتم الإعلان خلال 10 أيام عن أسماء المستحقين والتعويضات المقررة لهم، وسيتم فتح باب تقديم التظلمات لمدة 10 أيام على أن يتم البت فيها خلال 10 أيام تالية وذلك تمهيداً لعودة الحقوق لأهلها من خلال احتفالية كبرى تتضمن تسليم التعويضات ومستنداتها في منتصف سبتمبر القادم بعد التصديق على هذه التعويضات من رئيس مجلس الوزراء.

وقال إنه تم إعداد وتجهيز 10 لجان بوحدات التضامن الإجتماعى على مستوى مركز نصر النوبة ومدينة كلابشة للتعويضات السكنية، بجانب 16 لجنة بالجمعيات الزراعية وأيضاً مقر المراقبة الريفية للتعويضات الزراعية، بالإضافة إلى 4 لجان بأحياء غرب وشرق وجنوب ومقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، فضلاً عن لجنة بمقر جامعة أسوان، وذلك لتلقى رغبات تقنين الأراضى المقامة عليها مساكن المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان بمدينة أسوان.

ووجه اللواء أحمد إبراهيم، إلى دعم لجان تلقى رغبات التعويضات للمستحقين بكوادر بشرية وأجهزة حاسب آلى لتحقيق التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمواطنين وتخفيف أي أعباء عليهم حيث تم تحديد أسماء المستحقين من خلال اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها منذ عام 2017 برئاسة وزير شؤون مجلس النواب المستشار عمر مروان، لافتاً إلى أن كل لجنة سيكون لديها أسماء المستحقين المدرجين في التعويضات سواء كانت سكنية أو زراعية حيث سيقوم أعضاء اللجنة بتسليم المستحق نموذج الرغبة في التعويض مسلسل ومختوم بشعار الجمهورية لمنع أي تلاعب، مع إرفاق المستندات المطلوبة من إعلان وراثة وتوكيل وبطاقة الرقم القومى وغيرها، كما سيتم فتح باب اللجان من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثالثة عصراً أو حتى إنهاء جميع إجراءات المتواجدين داخل اللجنة في ذلك الوقت.