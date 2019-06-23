شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تطلق برنامجًا تدريبيًا لرفع القدرات التصديرية لصغار المزارعين في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تطلق وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الأحد، فعاليات البرنامج التدريبى لصغار المزارعين لتأهيلهم للدخول في منظومة التكويد التي تمكنهم من تصدير منتجاتهم للخارج، وذلك بمديرية الزراعة بالقليوبية، تحت رعاية الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

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وقال الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بالوزارة، ان البرنامج التدريبي، يقوم به خبراء لجنة مبيدات الافات الزراعيه بالوزارة وذلك في إطار مذكرة التعاون الموقعة بين اللجنه ومؤسسة اقتصاد المعرفة «شبكة بشاير»، لافتا إلى أن المستهدف تدريب ١٠٠٠ من صغار المزارعين لمحاصيل التصدير.

وأشار عبدالمجيد إلى أنه يتم خلال هذا العام تدريب ٣٠٠ من بينهم ٢٠٠ من مزارعى الفراولة في محافظتى القليوبية والبحيرة و١٠٠ من مزارعى الجوافة، وانه البرنامج يشمل جانب عملي وتفاعلي متميز يتناول الاستخدام الآمن والفعال للمبيدات والحد من متبقيات المبيدات فضلا عن الممارسات الزراعيه الجيده قبل وبعد الحصاد والتعريف بمنظومة التكويد والحصول على شهادات الجلوبال جاب.

ويحضر افتتاح البرنامج رئيس لجنة المبيدات، ومستشار وزير الزراعة للصحه النباتية وكبار المسولين بالوزارة وعدد من القيادات التنفيذية بمحافظة القليوبيه ورئيسة مؤسسة اقتصاد المعرفة والعديد من وسائل الإعلام المختلفة.