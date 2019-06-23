شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الإنجلية تشارك طلاب الأهرام الكندية في إطلاق أول منصة إلكترونية للتسامح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت سميرة لوقا، مدير وحدة الحوار بالهيئة الإنجيلية، مجموعة من طالبات البكالوريوس بكلية الإعلام جامعة الأهرام الكندية، في إطلاق مشروع تخرجهم «افهمها وعيشها» كأول منصة إعلامية إلكترونية مصرية للتسامح والحوار مع الآخر، للمساهمة في نشر ثقافة الحوار، تحت إشراف د. إيناس أبويوسف، عميد كلية الإعلام.

واختصت «لوقا»، المشروع بمقابلة حصرية بمكتبها، تحدثت فيها عن كيفية تأسيس حوار فعال مع الغرب، بجانب إمكانية المساهمة في القضاء على خطابات الكراهية التي تحاول الربط بين الإرهاب والأديان، والدور الذي تلعبه «الدبلوماسية الشعبية المصرية» في التصدى للحوادث الطائفية.

ويعد مشروع «افهمها وعيشها» استجابة لدعوات مفتى الديار المصرية الدكتور شوقى علام لتطوير الخطاب الدينى لمواجهة التطرف، حيث قامت الطالبات ندى علاء الجابرى، دولت البسيونى، ندى عمران، مريم بدوى، أسماء عبدالمطلب، أية صالح، منة الله مصطفى، سارة جمال، دينا عامر، بتدشين المنصة للمساهمة في نشر ثقافة التسامح والحوار.