شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير سوق سوهاج بمصر الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الأحد، أعمال التطوير الجارية بسوق سوهاج بمصر الجديدة وتحويله إلى سوق نموذجية أكد خلالها سرعة الانتهاء منه، مشيراً إلى أن تطوير السوق يأتي في إطار جهود المحافظة لتطوير كل الأسواق الرسمية بها والبالغ عددها 170 سوقا تقريباً وإعادة استغلالها بالشكل الأمثل لاحتواء أكبر عدد من االباعة مع تطويره وتزويده بكل الخدمات اللازمة للبائعين ورواده من دورات مياه لائقة وأماكن مخصصة لغسيل الخضر والفاكهة مع وجود محلات لأنشطة أخرى مثل العطارة والبلاستيك وغيرها.

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وقال محافظ القاهرة إن السوق تتسع لحوالي 126 محلا لتجميع كافة الباعة بالمنطقة المحيطة، وتم التنسيق مع الشركة المنفذة على إمكانية إضافة مرحلة ثانية بإنشاء دور ثاني بنظام التركيب المعدني دون تعطيل لأنشطة السوق بعد افتتاحه.

وأكد المحافظ على رئيس الحي بالتزام الباعة حالياً بأماكنهم المخصصة لهم لحين الانتهاء من إنشاء السوق وعدم التجاوز عن المساحات المخصصة لهم.

رافق المحافظ في جولته المهندس إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والعميد أحمد أنور رئيس حي مصر الجديدة.