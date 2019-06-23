شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يعلن تنفيذ 130 % من الخطة الإستثمارية للعام المالي 2018/2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن نسبة تنفيذ الخطة الإستثمارية للعام المالي 2018 / 2019، تخطت 130 %، ليدلل على مدى كفاءة الأداء داخل منظومة العمل للمراكز والمدن والأحياء، بما ينعكس بشكل مباشر على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك خلال ترأسه إجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، بحضوركلاً من اللواء دكتور حسين الجندي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء السعيد عبدالمعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، واللواء علاء رشاد، السكرتير العام المساعد، ومديري المديريات الخدمية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

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وأوضح محافظ الشرقية، أن جملة استثمارات الخطة الإستثمارية للعام المالي 2018 / 2019، بلغت 457 مليون جنيه، مشيراً إلى إنه تم زيادة إستثمارات المحافظة بقيمة 35 مليون جنيه، لتصبح القيمة الإجمالية لإستثمارات الباب السادس 492 مليون جنيهاً، وبلغت نسبة تنفيذ المشروعات بكل القطاعات الخدمية 100 % في برامج «النقل والمواصلات – الكهرباء- تحسين البيئة – تدعيم الوحدات المحلية – الأمن والإطفاء والمرور»، بالإضافة إلى اعتماد مبلغ 63 مليون جنيه، مقدم من وزارة التنمية المحلية، ليصل الإجمالي إلى 555 مليون جنيه لتصل نسبة تنفيذ الخطة 130%.

وأكد محافظ الشرقية، أن ارتفاع نسبة تنفيذ الخطة الإستثمارية للعام المالي 2018 / 2019، جاء نتيجة متابعة مستمرة من رؤساء المراكز والمدن والأحياء، لكافة المشروعات الجاري تنفيذها، بنطاق كل مركز ومدينة وحي، مؤكداً أن العمل بروح الفريق داخل المنظومة الواحدة، يساهم في الإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الإجتماع استعرض مدير إدارة التخطيط بالديوان العام، ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن خطة العام المالي الجديد 2019 /2020، مشيراً إلى أنه تم إخطار رؤساء المراكز ومديريتي الطرق والإسكان، لبدء تنفيذ إجراءات الطرح لجميع المشروعات المدرجة في الخطة الإستثمارية للعام المالي 2019 / 2020، وإفادة إدارة التخطيط بسير الإجراءات أولاً بأول، وكذلك تم موافاة وزارتي التخطيط والتنمية المحلية بخطة العام المالي 2019 /2020 لإتخاذ ما يلزم.