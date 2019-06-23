شكرا لقرائتكم خبر عن «جمارك دمياط» تضبط كمية كبيرة من أقراص «الكيبتاجون» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، صباح اليوم الأحد، بزيارة جمارك دمياط لتفقد أحوال العمل والعاملين بجمارك دمياط.

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وأثناء تفقد أعمال الكشف والمعاينة بجمارك الوارد قام رجال جمارك دمياط بضبط محاولة تهريب لكمية كبيرة من أقراص الكيبتاجون مخبأة بين خيوط الغزل داخل حاويتين قادمتين من سوريا.

وأشاد رئيس مصلحة الجمارك بجهود الزملاء العاملين بجمارك دمياط، وأثنى عليهم وطالبهم ببذل المزيد من الجهد والعرق لضبط أي محاولة للنيل من الأمن والصحة للمواطنين، مشيرا إلى أن جمارك دمياط بها مجموعة من خيرة رجال الجمارك، مؤكدا حرصه علي تلبية احتياجات جمارك دمياط وجميع العاملين بمصلحة الجمارك لينعكس ذلك بالإيجاب على عملهم.

وأكد على أهمية تكاتف وتضافر جهود جميع الزملاء وبذل المزيد من العطاء بصدق وإخلاص لمواجهة التحديات وتحقيق الأهداف القومية والوطنية لمصلحة الجمارك لحماية منافذ الوطن من جميع الأخطار والممارسات غير المشروعة التى تضر بالأمن القومي بجانب تحقيق الحصيلة المستهدفة.