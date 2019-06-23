قاعدة لينز.. أول تعليق من "التعليم" على امتحان الفيزياء للثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

علق الدكتور يسري ساويرس، مستشار العلوم بوزارة التربية والتعليم، على شكاوى بعض طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة، من السؤال المتعلق بقاعدة "لنز" بامتحان مادة الفيزياء، الذي أدوه أمس السبت.

وأوضح ساويرس، في تصريحات صحفية، أن قاعدة "لنز" تشير إلى أن التيار المستحث يمر في الاتجاه الذي يعاكس التغير في الفيض المغناطيسي الذي أحدثه، وحيث أن الفيض المغناطيسي الناشئ عن التيار المستحث فى الحلقة المعدنية فى اتجاه مضاد للفيض المغناطيسي الناشئ عن التيار المار في السلك ويعمل على تقليله، فيكون التغير الذي سبب التيار المستحث هو الزيادة في الفيض المغناطيسي الذي يحدث نتيجة اقتراب الحلقة من السلك.

وقال إنه لا توجد أي احتمالات أخرى للإجابة عن هذا السؤال، مؤكدًا أن جميع أسئلة امتحان الفيزياء، جاءت من الكتاب المدرسي.