معلمو العقود المؤقتة يتظاهرون أمام "التعليم" للمطالبة بتجديد عقودهم.. والوزارة تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

نظم عدد من معلمي العقود المؤقتة، وفقة احتجاجية، أمام وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد؛ للمطالبة بتجديد التعاقد معهم بالعام الدراسي الجديد 2019/ 2020.

وأجرت وزارة التربية والتعليم، في فبراير الماضي، مسابقة للتعاقد المؤقت للمعلمين، لسد العجز بالمدارس الحكومية في التخصصات المختلفة على مستوى الجمهورية، ونصت العقود المؤقتة التي وقعها المعلمين أوائل أبريل 2019، على أنها عقود غير قابلة للتجديد أو التثبيت، وأنها تنتهي بحلول في 31 مايو 2019.

ولفت المعلمون إلى أن عددهم يصل إلى 36 ألف معلم، مروا بجميع مراحل المسابقة التي عقدتها الوزارة، من تقديم الأوراق، واجتياز الاختبارات، لسد العجز بالمدارس، ولا يعقل أن يعملوا لمدة شهرين فقط، مطالبين بتوقيع عقود عمل جديدة مع الإدارات التعليمية التابعية لها، خلال العام الدراسي المقبل 2019/ 2020.

وأشاروا إلى أن الوزارة أعلنت عزمها إجراء مسابقة جديدة خلال الشهور القليلة المقبلة، فلماذا لا يكون لمعلمي العقود المؤقتة حقًا في التعيين بهذه المسابقة، خاصة أنهم مستوفيين جميع الشروط، وتستكمل الوزارة العجز من الأعداد التي تتقدم للمسابقة الجديدة، مشيرين إلى أن العجز يصل إلى 60 ألف معلم.

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وأعلنت وزارة التربية والتعليم، استعدادها لإجراء مسابقة جديدة، لتعيين المعلمين، خلال الشهور القليلة الماضية، وفق شروط جديدة تختلف عن شروط مسابقة العقود المؤقتة.

وكان الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، أكد أنه لا يوجد نية للوزارة للخضوع للمطالبات بمد العقود المؤقتة للمعلمين، مشيرًا إلى أن الوزارة كانت واضحة منذ إعلان المسابقة في البداية، وأكدت أن العقود غير قابلة للتجديد أو التثبيت.

وأكد عمر، أن الوزارة أصبح لديها شروطًا خاصة لتعيين المعلمين، لافتًا إلى أن مسابقة العقود المؤقتة كان هدفها تحديد حجم العجز الحقيقي بالمدارس، إلا أن شروطها لا ترقى لانتقاء الكفاءات التي تتطلبها الوزارة، قائلًا إنه انتهى الوقت الذي تعين فيه الوزارة المعلمين، ثم تقدم لهم المؤهلات اللازمة للعمل بمهنة التدريس، وأن التعيين في الوزارة يتطلب الكفاءات المستعدة مسبقًا لامتهان مهنة المعلم.

وقال إن مسابقة العقود المؤقتة انتهت، ويمكن للراغبين في التعيين من معلمي العقود المؤقتة، التقدم للمسابقة الجديدة، وفقًا للشروط الجديدة: "كل اللي هيعملوه إنهم هيمتحنوا تاني، لو هما خايفيين ماينجحوش فيه يبقى مش واثقين في قدراتهم وعارفين إنهم مش الكفاءة المطلوبة".