بدء الاجتماع المغلق للمجلس الأعلى للثقافة قبيل التصويت على جوائز الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

تصوير- هاني رجب:

انطلق قبل قليل اجتماع المجلس الأعلى للثقافة، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، بعد اكتمال النصاب القانوني للتصويت على جوائز الدولة.

وبدأت الجلسة بعزف السلام الجمهوري، وأعلنت وزيرة الثقافة عن بداية جدول الأعمال المجلس وطالبت الصحفيين مغادرة القاعة لبدء الاجتماع المغلق.

ومن أبرز الشخصيات المشاركة في الاجتماع مكرم محمد أحمد، جابر عصفور، مراد وهبة، أحمد عبدالمعطي حجازي، فوزي فهمي، سعد الهلالي، عبدالرؤوف الريدي، صلاح فضل، فاروق جويدة، علي الدين هلال، أحمد مرسي، وغيرهم.​