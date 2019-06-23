بالشروط.. الإعلان عن جائزة "القضاء على ختان الإناث"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلنت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، اليوم الأحد، عن جائزة "ماري أسعد وعزيزة حسين للقضاء على ختان الإناث" والتي أقرتها اللجنه اعتبارا من 2020.

وكشف اللجنة عن البدء في تلقي الترشيحات عبر الرابط التالي.. اضغط هنا

تجدر الإشارة إلى أن الهدف من الجائزة إحياء وتخليد إرث الرائدات والرواد الأوائل في مجال القضاء علي ختان الإناث، وتشجيع الإنجازات المتميزة للشخصيات العامة، والاحتفاء بجهود المؤسسات والمنظمات المجتمعية في القضاء على ختان الإناث، وزيادة الوعي بالقضية وتشجيع فاعلين جدد.

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وبحسب بيان اليوم، فإن الجائزة متاحة أمام الأشخاص والجهات -من غير العاملين (المتفرغين) مباشرة في القضية، والمهتمة والمهمومة بها، ولها بصمات في القضاء على ختان الإناث.

وتحتوي الجائزة على 3 جوائز لكل منها سماتها وشروطها، على أن يشترط على كل الجوائز ألا يقل العمل في القضية عن 5 سنوات، وأن يكون للعمل مساهمات متميزة أو ابتكارات أو إضافات ذات تأثير مجتمعي أو فكري.

وقالت اللجنة، إن اختيار الراحلتين عزيزة حسين وماري أسعد لتحمل الجائزة أسمائهم جاء باعتبار أن كل منهن قد شقت الطريق للقضاء على هذه الجريمة التي تمثل واحدة من أصعب ممارسات العنف ضد المرأة وكرامتها الإنسانية.