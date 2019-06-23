محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط 74 قطعة سلاح ناري، 185 قضية مخدرات، 377 دراجة نارية مخالفة، 45883 مخالفة مرورية، 2275 مخالفة مرافق، 46 قضية مصنفات وتنفيذ 125510 حكم قضائي متنوع.
كما أسقطت القوات خلال الـ 48 ساعة الأخيرة (57) متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا مختلفة، (5) هاربين من تنفيذ حكم المراقبة، تشكيل عصابي، ضم (2) متهم، ارتكبا (2) حادث، (13) متهمين لممارستهم أعمال البلطجة وفرض سيطرة، (377) دراجة نارية مخالفة.
جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وتولت النيابة التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر خلال 48 ساعة.. تنفيذ 125 ألف حكم قضائي وضبط 185 تاجر مخدرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.