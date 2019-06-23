خلال 48 ساعة.. تنفيذ 125 ألف حكم قضائي وضبط 185 تاجر مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط 74 قطعة سلاح ناري، 185 قضية مخدرات، 377 دراجة نارية مخالفة، 45883 مخالفة مرورية، 2275 مخالفة مرافق، 46 قضية مصنفات وتنفيذ 125510 حكم قضائي متنوع.

كما أسقطت القوات خلال الـ 48 ساعة الأخيرة (57) متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا مختلفة، (5) هاربين من تنفيذ حكم المراقبة، تشكيل عصابي، ضم (2) متهم، ارتكبا (2) حادث، (13) متهمين لممارستهم أعمال البلطجة وفرض سيطرة، (377) دراجة نارية مخالفة.

جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وتولت النيابة التحقيق.