باعوا هاتفه بـ50 جنيها.. تفاصيل مقتل سائق كرداسة وإلقاء جثته في النيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أمرت نيابة كرداسة ومركز إمبابة، اليوم الأحد، بحبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بقتل سائق، وإلقاء جثته في نهر النيل.

ووجهت النيابة للمتهمين، تهمة القتل العمد المقترن بالسرقة. وأقر المتهمون في اعترافاتهم، بأنهم كانوا يمرون بأزمة مالية فقرروا سرقة السائق طمعا في سيارته، وخططوا لجريمتهم فاستدرجوه بحجة توصيلهم، وأثناء سيره على الطريق غافله أحدهم وقام بشل حركته، والثاني خنقه والثالث طعنه بكتر في الرقبة، ثم ألقوه بنهر النيل، واستولوا على هاتفه المحمول الذي فوجئوا بأنه ماركة قديمة، وقاموا ببيعه بمبلغ 50 جنيها وفشلوا في تصريف السيارة بسبب تلطخها بالدماء.

كان مركز منشاة القناطر تلقى بلاغاً من الأهالي، بوجود سيارة متروكة بترعة الرياح البحيري، وانتقلت قوة أمنية، وتبين من الفحص العثور على سيارة تحمل لوحات رقم "م ا و9462 مصر" ماركة سوزوكي فان بيضاء اللون، ومقدمة السيارة على شط الترعة وباقي السيارة عالقة في أشجار البوص وتوجد آثار دماء على كراسي السيارة.

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وشكل اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة للمباحث، فريق بحث لفحص الواقعة، وتبين أن مالك السيارة يدعى "أحمد، 29 سنة"، وكان يقودها "حسن. ح"، 19 سنة، مقيم أشمون المنوفية، ولم يعد منذ خروجه بها، وتوصل فريق البحث بقيادة العميد عاصم أبو الخير، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، إلى أن شبهة جنائية وراء غياب السائق، وأنه كان برفقته قبل اختفائه 3 أشخاص شوهدوا مستقلين السيارة، وتبين أنهم "أحمد. ف"،31 سنة، مبلط سيراميك، و"محمد. ع"، 19 سنة، عامل بمحل كشري، و"محمد. ج"، 16 سنة، عامل خرسانة.

ونجحت قوة أمنية في إلقاء القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بقتل السائق بسبب مرورهم بضائقة مالية فعقدوا العزم على قتل سائق وسرقه سيارته ومتعلقاته.

وأرشد المتهمون عن مكان إلقاء الجثة وتم تمشيط الترعة وعثر عليها طافية وسط الهيش، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.