الداخلية تبرز جهود أجهزة الأمن خلال حملات أمنية في 4 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، شن حملاتها الأمنية والانضباطية المكبرة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لمواجهة كافة صور الخروج على القانون وتحقيق الانضباط.
خلال 24 ساعة أسفرت جهود الحملات عن ضبط (2 قطعة سلاح ناري، 310 مخالفة مرافق، 96 قضية تموينية، 902 مخالفة مرورية، تنفيذ 995 حكم قضائي متنوع) بنطاق مديرية أمن الفيوم.
وتمكنت من ضبط ( 3 قطع سلاح ناري ، 71 مخالفة مرافق ، 115 قضية تموينية ، 913 مخالفة مرورية، تنفيذ 2862 حكم قضائي متنوع) بنطاق مديرية أمن أسيوط .
كما تمكنت ضبط ( قطعة سلاح ناري ، 5 قضايا إتجار بالمواد المخدرة ، 3 قطع سلاح أبيض ، 67 قضية تموينية ، 534 مخالفة مرافق ، 703 مخالفة مرورية ، تنفيذ 3011 حكم قضائي متنوع) بنطاق مديرية أمن الغربية .
وتم ضبط ( 14قضية تموينية متنوعة، 110 مخالفة مرافق ، 649 مخالفة مرورية متنوعة ، تنفيذ 416 حكم قضائي متنوع) بنطاق مديرية أمن أسوان.
جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة التحقيق.
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