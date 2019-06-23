جلود تماسيح بـ 37 مليون جنيه.. تفاصيل صفقة أحبطتها الداخلية بمنفذ قسطل البري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أحبطت أجهزة الأمن محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل وجلود التماسيح عبر منفذ قسطل البري، حيث تقدر قيمة الرسوم الجمركية المستحقة عنها بأكثر من 37 مليون جنيه.

تمكنت وحدة البحث الجنائي بقسم شرطة منفذ قسطل البري بالإدارة العامة لأمن الموانئ، من ضبط أحد الأشخاص (يحمل جنسية إحدى الدول العربية) أثناء إنهاء إجراءات وصوله للمنفذ، مستقلاً سيارة "براد فارغ" قادمة من إحدى الدول الأفريقية، وبحوزته (213080 قطعة مستحضرات تجميل متنوعة، 30 لفافة لجلد التمساح بإجمالي 1500 متر) مخبأة داخل مخزن سرى بجسم السيارة خلف كابينة القيادة.

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وبمواجهته اعترف باستلامه المضبوطات من أحد الأشخاص يحمل جنسية ذات الدولة القادم منها، لتوصيلها لأحد الأشخاص "تاجر" -لا يعلم باقي بياناته-على أن يقوم الأخير بالتواصل معه والاتصال على هاتفه عقب الوصول للبلاد نظير مبلغ مالي قدره (150 ألف جنيه).

قدرت القيمة والرسوم الجمركية المستحقة بمبلغ (37,432,925 – سبعة وثلاثون مليون وأربعمائة واثنان وثلاثون ألف وتسعمائة وخمسة وعشرون جنيه)

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.