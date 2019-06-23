النقض تؤجل طعن محافظ المنوفية السابق على حكم سجنه لـ 10 نوفمبر للحكم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير: حجزت محكمة النقض برئاسة المستشار محمد عبدالعال، نظر الطعن المقدم من محافظ المنوفية السابق هشام عبدالباسط على حكم سجنه 10 سنوات مشدد و غرامه 15 مليون جنيه لجلسة 10 نوفمبر للحكم. كانت محكمة جنايات الجيزة أصدرت حكما بالسجن 10 سنوات مشدد لمحافظ المنوفية السابق هشام عبد الباسط، وتغريمه 15 مليون جنيه. كان النائب العام إحالة المحافظ السابق وآخرين إلى الجنايات وذلك لأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب إحدى الشركات الخاصة. ووجهت النيابة إلى المحافظ تهمة الرشوة عن طريق أخذ مبالغ مالية قدرها 27 مليونا و450 ألف من صاحب شركة مقاولات بواسطة آخر مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة.

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