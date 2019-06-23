بالصور.. "الجوازات" تواصل تسهيل إجراءاتها لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تواصل الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، تفعيلها لإجراءات التسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصةً كبار السن وذوي الإعاقة، على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصةً كبار السن، وذوي الإعاقة.

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وواصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات اللازمة والتي من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته، من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للمصلحة، لتقديم كافة التسهيلات لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.

وقامت أقسام الجوازات على مستوى الجمهورية، باستقبال عدد من المواطنين، وجميعهم من كبار السن، وذوي الإعاقة، والمرضى، وغير القادرين على الحركة، بمقرات أقسام الجوازات وخارجها، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم في استخراج جوازات السفر والوثائق الخاصة بهم.

وأكدت الوزارة استمرار اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية.