في مداهمة "للسحر والجمال".. ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما سلاح ومخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى قطاع الأمن العام، القبض على عنصرين إجراميين بمنطقة السحر والجمال وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة.

وأسفر استهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان (منطقة السحر والجمال) عن ضبط (عاطل أثناء تواجده بمحل سكنه بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، وبحوزته 35 جراما من مخدر الهيروين، مبلغ مالي، ميزان حساس، 2 هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر بقصد الاتجار.

وأثمرت جهود الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم عن ضبط عاطل أثناء تواجده بمدخل قرية السلام بدائرة مركز شرطة بلبيس، وبحوزته 40 جراما من مخدر الهيروين – سلاح أبيض "مطواة" - مبلغ مالي)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر بقصد الاتجار.

جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.