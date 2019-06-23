العثور على جثة سيدة مقتولة بالزيتون.. والنيابة تأمر بالتشريح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد: صرحت نيابة الزيتون الجزئية، بتشريح جثة سيدة عثر عليها مقتولة وملقاة في القمامة بأحد شوارع الزيتون، لبيان أسباب الحادث وملابساته. وكلفت النيابة المباحث بعمل التحريات اللازمة لكشف هوية المجني عليه، وتسليمها لأهليتها لدفنها. تعود تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة الزيتون، بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة سيدة داخل مقلب قمامة، فانتقل رجال المباحث للمكان وتبين أن الجثة داخل حقيبة وبها طعنات متفرقة فتم نقل الجثة إلى المستشفى فيما يكثف رجال الأمن من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة. وتكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وتحفظت على كاميرات المراقبة بالمنطقة.

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