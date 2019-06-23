ضبط مقاول هارب من دفع 18 مليون جنيه غرامات مستحقة عليه بالمقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - علاء عمران ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض علي مقاول هارب من دفع 18 مليون جنيه غرامات بمنطقة المقطم. تعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المقطم من ضبط مقاول مطلوب التنفيذ عليه في (10) أحكام حبس جزئي ومستأنف "مباني، تبديد" بإجمالي حبس 4 سنوات وغرامات مالية مستحقة بلغت 18 مليون و150 ألف جنيه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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