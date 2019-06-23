ضبط طالبين نشرا امتحانات الثانوية العامة عبر الإنترنت في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد طالبين اثنين، متهمين بإدارة جروبات لتسريب أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة بالقليوبية.

أكدت معلومات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات عن قيام مجموعة عبر أحد تطبيقات شبكة الإنترنت بنشر أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة أثناء انعقاد اللجان، وأن تلك المجموعة تدار من خلال أحد الأشخاص (طالب مُقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية) .

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وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالقليوبية، أسفرت عن ضبطه وبحوزته هاتفه المحمول، وتبين وجود آثار ودلائل وصور للأسئلة وإجابتها.

وباستكمال الفحص تبين قيامه بإدارة مجموعة أخرى سرية على ذات التطبيق، بالاشتراك مع (طالب، مقيم بدائرة المركز)، وتم ضبط الأخير وبحوزته هاتفه المحمول، وتبين وجود آثار ودلائل عن المجموعتين المشار إليهما وصور امتحانات لبعض المواد وإجاباتها.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لمساعدة الطلاب على الغش أثناء تأدية الامتحانات والاستفادة منهم مادياً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.