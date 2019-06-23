أخبار مصر | "صيني أصلي".. عرض فنون قتالية صينية مبهر في المتحف الإسلامي (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "صيني أصلي".. عرض فنون قتالية صينية مبهر في المتحف الإسلامي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى عدد من لاعبي الفنون القتالية الصينية "ووشو" المصريين، عرضًا مبهرًا في حديقة متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، حيث وصفهم الحضور بكلمة "صيني أصلي" وذلك لاتقانهم مهارات اللعب، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي الصيني الذي انطلق في المتحف مساء أمس.

وجاء العرض أمام عدد كبير من الحضور إنطلاق وزوار المتحف، والذين عبروا عن انبهارهم به، خاصة وأن اللاعبين المصريين تلقوا تدريبات الووشو في المركز الثقافي الصيني.

وكان الأكثر جذبًا ولفتًا للأنظار طفل مصري صغير كان ضمن اللاعبين، والذي أدي عروض الووشو بمهارة شديدة رغم صغر سنه، مما أثار إعجاب الحضور.

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وشهد العرض الدكتور ممدوح عثمان مدير عام متحف الفن الإسلامي، وتشي يونج الملحق الثقافي الصيني، وعاطف الدباح مدير المكتب الفني للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وآمال صديق مدير عام المتاحف التاريخية بوزارة الآثار، وشاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق، وعدد كبير من المهتمين بالتراث والثقافة من البلدين.

جاء ذلك خلال فعاليات الأسبوع الثقافي الصيني، والذي انطلق برعاية متحف الفن الإسلامي، في إطار التعاون الثقافي بين مصر والصين.

ويستضيف مُتحف الفن الإسلامي بالتعاون مع دولة الصين الشعبية فعاليات الأسبوع الثقافي الصيني في القاهرة، والذي يتضمن معرضًا للآثار الإسلامية الصينية ومعرض للصور الفوتوغرافية الخاصة بمقاطعة خنان، وعروض للكونغو فو والفنون الصينية الشعبية وعروض للأزياء الصينية وتعريف بالمأكولات الصينية الخفيفة.