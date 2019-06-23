أخبار مصر | معهد محاماة القاهرة الكبرى يبدأ محاضرته بالوقوف حدادا على "أبوكريشة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معهد محاماة القاهرة الكبرى يبدأ محاضرته بالوقوف حدادا على "أبوكريشة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد، أمس السبت، معهد محاماة القاهرة الكبرى، محاضرة لمحامي ومحاميات الجدول العام بفرعيات شمال القاهرة، والقاهرة الجديدة، وجنوب القاهرة، وحلوان، بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وإشراف أعضاء مجلس النقابة العامة، وحضور حسين الجمال وإسماعيل طه، منسقي عام المعهد.

شهدت المحاضرة فى بدايتها الوقوف دقيقة حدادا على روح الراحل خالد أبو كريشة، أمين عام نقابة المحامين.

ألقى المحاضرة المستشار أحمد موافي، نائب رئيس محكمة النقض، وتناول فيها إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، والإجراءات العملية، والقوانين الموضوعية للأحوال الشخصية للمسلمين وغيرهم.