أخبار مصر | سامح عاشور يعتمد 6 كيانات فرعية لاتحاد محامي ومحاميات مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سامح عاشور يعتمد 6 كيانات فرعية لاتحاد محامي ومحاميات مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتمد سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، ستة كيانات فرعية منبثقة عن الاتحاد العام لمحامى ومحاميات مصر، وذلك بمحافظات المنوفية، والغربية، وكفرالشيخ، والجيزة، والقليوبية، والقاهرة الجديدة، كما اعتمد نقيب المحامين ثلاث لجان داخل الاتحاد العام لخدمة شباب المحامين والمحاميات. وشمل الاعتماد لجنة حريات المحامين، وشئون محاميات مصر، ولجنة الشئون الثقافية والرياضية، والرحلات.

وقال عبدالمنعم نوح، المحامى، مؤسس الكيان، إن الكيان سيسعى لتوقيع بروتوكولات مع الهيئات المعنية لدعم شباب المحامين، كما سيتم، بداية أغسطس المقبل، توفير معارض غذائية للاتحاد العام، خاصة ببيع الدواجن واللحوم، وسلع مخفضة ومدعومة، وكذلك إقامة معارض للبدل الرجالى والحريمى، وجميع المستلزمات الخاصة بالمحامين فى نقابات الأقاليم بالاتحاد، تحت رعاية وإشراف نقيب المحامين، سامح عاشور، لافتا إلي أنه تم الاتفاق على أن يكون الاجتماع الشهرى بالنقابة العامة للقائمين والمؤسسين للاتحاد العام لمحامي ومحاميات، وذلك الخميس الأخير من كل شهر.

