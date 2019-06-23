أخبار مصر | وزيرا الدفاع والخارجية يجريان عدة مباحثات مع كبار المسئولين الروسيين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرا الدفاع والخارجية يجريان عدة مباحثات مع كبار المسئولين الروسيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غادر الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وسامح شكرى وزير الخارجية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة في زيارة رسمية إلي جمهورية روسيا الاتحادية لحضور اجتماعات بصيغة (2 + 2) بين الجانبين المصري والروسي .

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تأتي هذه الزيارة بهدف بحث أوجه تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في العديد من المجالات، ومن المقرر حضور القائد العام للقوات المسلحة المنتدى الدولى العسكري / الفنى ( الجيش - 2019 ).

كما تشهد الزيارة إجراء عدة مباحثات مع كبار المسئولين بوزارة الدفاع الروسية لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين .