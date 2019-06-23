أخبار مصر | معهد محاماة المنيا يبدأ محاضرته بالوقوف حدادا على "أبوكريشة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معهد محاماة المنيا يبدأ محاضرته بالوقوف حدادا على "أبوكريشة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد معهد محاماة المنيا، أمس السبت، محاضرة لمحامي ومحاميات الجدول العام بقاعة مدرج كلية الحقوق، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

وقال محمد الكسار، عضو مجلس النقابة العامة، إن المحاضرة شهدت فى بدايتها الوقوف دقيقة حدادا على روح الراحل خالد أبو كريشة، أمين عام نقابة المحامين، وكلمة عن الفقيد.

وتناولت المحاضرة، التى ألقاها أحمد سيد، المحامى، آداب ومهارات المهنة، وسلوكيات المحامي، وكيف تصبح محاميا ناجحا، لافتا إلى أنه يتم تسجيل الحضور والانصراف للمحامين لعدم تجاوز النسبة المحددة للغياب.

يذكر أنه تم افتتاح فاعليات الدورة الثانية لمعهد محاماة المنيا في التاسع من مارس الماضي، بحضور أعضاء المجلس الفرعي، ولفيف كبير من المحامين.

