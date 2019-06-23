أخبار مصر | "المحامين" تتلقى التعزية في خالد أبوكريشة بـ"عمر مكرم" الأربعاء المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المحامين" تتلقى التعزية في خالد أبوكريشة بـ"عمر مكرم" الأربعاء المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتلقى نقابة المحامين التعزية في أمينها العام، خالد أبوكريشة، الذي وافقته المنية الخميس الماضي، وذلك بمسجد عمر مكرم يوم الأربعاء المقبل، عقب صلاة المغرب حتى العاشرة مساء.

ويتلقى التعزية سامح عاشور، نقيب المحامين، وأعضاء مجلس النقابة، في حضور أسرته.

يشار إلى أن أبوكريشة دفن في الساعات الأولى من صباح الجمعة في مسقط رأسه سوهاج.

