أخبار مصر | طقس الإثنين.. والأرصاد تحذر من حرارة نهاية الأسبوع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طقس الإثنين.. والأرصاد تحذر من حرارة نهاية الأسبوع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسود غدا الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة، حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، انخفاض الرؤية بسبب الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، وظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، ولفتت إلى أن الرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة بالعاصمة مع نهاية الأسبوع لـ 40 درجة وبجنوب البلاد لـ 44 درجة، والارتفاع فى درجات الحرارة راجع لتأثر البلاد بكتل هوائية ساخنة قادمة من منخفض الهند الموسمى تعمل على رفع درجات الحرارة ونسب الرطوبة.