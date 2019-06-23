أخبار مصر | وزيرا الدفاع والخارجية يغادران إلى روسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرا الدفاع والخارجية يغادران إلى روسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غادر منذ قليل، كل من الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وسامح شكرى وزير الخارجية، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، فى زيارة رسمية إلى جمهورية روسيا الاتحادية، لحضور اجتماعات بصيغة (2 + 2) بين الجانبين المصرى والروسى.

وتنطلق بالعاصمة الروسية موسكو اليوم الاثنين 24 يونيو الجاري المشاورات المصرية الروسية في إطار صيغة 2+2 بين وزيريّ دفاع وخارجية البلدين.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنه من المنتظر أن يعقد الوزير شكري جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره الروسي سيرجي لافروف تتناول سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين في شتي المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، بما يعكس عمق ومتانة العلاقة الخاصة بين البلدين والأهمية التي يوليها الجانبان لمواصلة العمل على دفع وتطوير العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة. كما أنه من المُقرر أن تتناول جلسة المباحثات بين الوزيرين التشاور حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

هذا، وتجدر الإشارة إلى أن الجولة الحالية بصيغة 2+2 هي الخامسة في سلسلة الاجتماعات التي تجمع الجانبين منذ عام 2013.