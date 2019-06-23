أخبار مصر | "الأثار" تصدر كتالوج بلغتين عن محطات مسار العائلة المقدسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأثار" تصدر كتالوج بلغتين عن محطات مسار العائلة المقدسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت وزارة الأثار، كتالوج جديد باللغتين العربية والإنجليزية، تحت عنوان "محطات من رحلة العائلة المقدسة في مصر"؛ لإبراز تلك الرحلة والتعريف بها وبالأماكن التي زارتها العائلة المقدسة في مصر، حتى تأخذ تلك الأماكن مكانها اللائق بين المزارات الأثرية الدينية السياحية داخل مصر وخارجها على المستوى العالمي.

وقال المشرف على إعداد الكتالوج الدكتور محمد عبد اللطيف، أستاذ الأثار الإسلامية بجامعة المنوفية، إنه أشرف على إعداد هذا العمل مع فريق من الباحثين الشباب المتميزين بوزارة الأثار منهم الدكتور أحمدالنمر، وعمرو عبد الكريم، موضحًا أن هذا العمل يأتي ضمن خطة الوزارة لتوثيق محطات مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر، وتمهيدًا لوضعها على قائمة التراث العالمي لليونسكو.

يذكر أن مسار العائلة المقدسة في مصر والذي يمثل أحد أهم معالم الآثار القبطية في مصر، وهو المسار الذي شهد دخول السيدة مريم العذراء، والمسيح عليه السلام طفلًا، ويرافقهم يوسف النجار، وقد زارت العائلة عدد من الأماكن، والتي صارت أماكن مقدسة لدى المصريين، ثم سُجلت كأماكن أثرية وتراثية.