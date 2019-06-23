أخبار مصر | وزير النقل يتابع مستجدات إنشاء المعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديدية

عقد وزير النقل المهندس كامل الوزير، اجتماعا موسعا مع نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع الموارد البشرية ومدير معهد وردان وقيادات المعهد وبحضور رئيس المركز الطبي لسكك حديد مصر؛ لمتابعة آ خر المستجدات الخاصة بإنشاء المعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديدية، والإجراءات التنسيقية التي تتم بين وزارتي النقل والتعليم العالي للتصديق عليه، وبدء الدراسة بالمعهد خلال العام الدراسى الجديد 2019 - 2020.

استعرض الوزير نتائج عمل اللجان المشكلة من الوزارتين وكل ما يتعلق بالخطط التعليمية والتدريبية والتنظيمية، مؤكدا على أهمية هذا المعهد الذي سيكون أول معهد فنى تكنولوجي متخصص فى السكك الحديدية بإفريقيا، مشيرا إلى أن الدراسة بالمعهد ستكون لمدة عامين، وسيخضع المعهد لإشراف وزارة التعليم العالي، وسيتم التقديم للمعهد والقبول به من خلال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد التابع لوزارة التعليم العالي وسيكون القبول من خلال تنسيق المجلس الأعلى للجامعات، وأن هيئة السكة الحديد هي من ستحدد الأعداد المقرر قبولها بالمعهد وفقا لاحتياجاتها السنوية من التخصصات الموجودة بالمعهد، مضيفا أنه فور صدور القرارات الوزارية بإنشاء المعهد سيتم الإعلان عن قواعد القبول والالتحاق وكل ما يتعلق بالنظام التعليمي به.

وأشار إلى أن هناك عدد من الاختبارات التي سيتم الإعلان عنها على الطالب أن يجتازها للالتحاق بالمعهد بهدف تخريج دفعات من الفنيين على أعلى مستوى من الكفاءة؛ لمواكبة التطور الهائل في مجال السكك الحديدية بحيث يكون الخريج مؤهل للتعامل مع أحدث أساليب التكنولوجيا في هذا المجال، كما أن المعهد سيشمل إلى جانب الدراسة النظامية الإقامة والإعاشة.