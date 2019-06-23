أخبار مصر | النجم "جاكي شان" يتألق في المتحف الإسلامي

التقطت كاميرا بوابة الخليج 365 الإلكترونية، عددا من الصور للنجم العالمي جاكي شان والذي قدم عرض عن الثقافة الصينية وأهم مكوناتها الدفاعية من خلال فيديو عرضه المتحف في حفل افتتاح الأسبوع الصيني أمس السبت.

وتضمن الفيلم تسجيلي تاريخ وثقافة الصين، وأبرز مفرداتها وهي رياضة "الكونغ فو" حيث يعد جاكي شان أبرز نجومه عالميًا، وأثبت نجوميته بفضل إجادة الألعاب والرياضات القتالية.

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وتضمن الفيلم أجزاء لعروض قدمها جاكي شان وهو كبير السن، ورغم ذلك أثبت براعة كبيرة فيها، وظهر في كامل لياقته البدنية والرياضية.

كما تضمنت الفعاليات أيضا معرضًا للآثار الإسلامية الصينية ومعرضا للصور الفوتوغرافية بمقاطعة خنان، وعروض للكونغو فو والفنون الصينية الشعبية وعروض للأزياء الصينية وتعريف بالمأكولات الصينية الخفيفة، وعرض ووشو ورقص صيني.

وعلى هامش الأسبوع الثقافي تقام ورش لتعليم الكتابة بالخط الصيني، وخلال هذا الأسبوع سوف يتم التعريف بمدينة خنان من خلال معرض صور سياحية لهذه المقاطعة التي تُعد مسقط رأس الحضارة الصينية من أكثر من 3000 سنة، وتمتلك تراثا ثقافيا وحضاريا والعديد من الآثار التاريخية على مر العصور، كما أنها مهد لعبة الكونغو فو في العالم.