مصر | الأمن العام يضبط 185 تاجر مخدرات خلال 48 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمن العام يضبط 185 تاجر مخدرات خلال 48 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، من ضبط 74 قطعة سلاح ناري، 185 قضية مخدرات، 377 دراجة نارية مخالفة، 45883 مخالفة مرورية، 2275 مخالفة مرافق، 46 قضية مصنفات وتنفيذ 125510 أحكام قضائية متنوعة.

كما سقط في قبضة القوات خلال 48 ساعة الأخيرة، (57) متهما مطلوبا ضبطهم وإحضارهم في قضايا مختلفة، (5) هاربين من تنفيذ حكم المراقبة، تشكيل عصابي، ضم (2) متهمين، ارتكبا حادثين، (13) متهما لممارستهم أعمال البلطجة وفرض سيطرة، (377) دراجة نارية مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.