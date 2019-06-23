مصر | "حشيش وفودو".. حبس عاطلين لاتجارهما فى المواد المخدرة بالشرابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حشيش وفودو".. حبس عاطلين لاتجارهما فى المواد المخدرة بالشرابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت نيابة الشرابية قرارا بحبس عاطلين ضبطا بحوزتهما 6 قطع حشيش وكمية من مخدر الفودو، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما طالبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

تعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الشرابية بقيادة الرائد كريم البحيرى من ضبط عاطلين لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة، وذلك حال تواجدهما بالمنطقة سكنهما وبحوزتهما 6 قطع من مخدر الحشيش، 150 جرام فودو، بندقية خرطوش و4 طلقات، سلاح أبيض، 150 كيس فارغ لتعبئة المخدرات، مبلغ مالى وميزان.

بمواجهتهما اقروا أمام النيابة بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة بقصد الدفاع والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامي، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى صدرت قرارها السابق.