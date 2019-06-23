مصر | "خبطت رأسه وقطعت شرايينه".. تجديد حبس قاتلة حماها ببولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "خبطت رأسه وقطعت شرايينه".. تجديد حبس قاتلة حماها ببولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، تجديد حبس قاتلة حماها المسن وتدعى "إيمان" في عقدها الثاني من عمرها، بمنطقة بولاق الدكرور، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعدما ارتطمت رأسه عدة مرات في الحائط حتى فارق الحياة.

واستعجلت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، تقرير الطب الشرعي، الخاص بجثة مسن قتل على يد زوجة ابنه بسبب، تبوله اللارادي، وعدم تحملها مسئوليته، بمنطقة بولاق الدكرور، فيما أصدرت النيابة في وقت سابق، قرار بتشريح جثة المسن، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليه، أنه مصاب بجرح قطعي في رسغ يده اليسرى وكدمات وسحجات بمنطقة الرأس.