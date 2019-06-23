مصر | القبض على عصابة سرقة السيارات بالسلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على عصابة سرقة السيارات بالسلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال مباحث قسم السلام أول، من إلقاء القبض على 3عاطلين لسرقتهم سيارة بمنطقة النهضة، حيث تم إعداد الأكمنه المتحركه بناء على معلومات قد وردت لرجال مباحث القسم، وتم إخطار اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة.

وكانت بداية الواقعة، عندما تلقي قسم شرطة السلام ثاني بلاغا من مصطفي م يفيد بسرقة سيارته أثناء زيارة أحد أقاربه بمنطقة النهضة وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام ثان من القبض على المتهمين.

وتبين خلال جمع العلومات واثبات التحريات اللازمه قيام محمود و،ايمن ع،اسامة م، وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم وقائعة سرقة السيارة بهدف بيعها ووأرشدوا عن مكان السيارة وبإبلاغ المجني عليه تعرف علي السيارة واتهمهم بالسرقة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات‎