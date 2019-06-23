مصر | ضبط مرتكبي واقعة مقتل سائق وإلقاء جثته بنهر النيل بالقناطر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط مرتكبي واقعة مقتل سائق وإلقاء جثته بنهر النيل بالقناطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، ربة منزل وزوجها مرتكبي واقعة مقتل سائق وإلقاء جثته بنهر النيل بدافع الانتقام.

وكان مركز شرطة القناطر الخيرية تلقى بلاغا بالعثور على جثة (سائق، 37 عاما، مُقيم بدائرة قسم أول مدينة نصر بالقاهرة) بمياه نهر النيل بناحية الجزيرة بدائرة المركز بكامل ملابسه وعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية وما قررته زوجته ربة منزل، بسابقة تغيب المجني عليه بسيارته (أجرة) والعثور عليها بأحد الشوارع الجانبية المجاورة لمحل سكنهما وبداخلها حافظة نقودة ومبلغ مالي قدره 1000 جنيه.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالقليوبية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة شخصان (ربة منزل، وزوجها) ومقيمان بدائرة قسم أول مدينة نصر.