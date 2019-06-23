مصر | مدمن يذبح ربة منزل في الدقهلية

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كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، ملابسات مقتل ربة منزل بالدقهلية، وتبين أن مدمنا وراء ارتكاب الواقعة بدافع السرقة.

تلقى قسم شرطة أول المنصورة بلاغا، بمقتل ربة منزل، مُقيمة بدائرة القسم إثر إصابتها بطعنات متفرقة وما قرره زوجها صاحب محل سوبر ماركت أنه عقب عودته للشقة سكنهما وجد زوجته ملقاة بصالة الشقة ومصابة بعدة طعنات فقام بنقلها للمستشفى، إلا أنها توفيت واكتشف سرقة (هاتف محمول ومبلغ 100 جنيه خاصين بالمجني عليها) وسلامة منافذ الشقة.

وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالدقهلية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة، سبق اتهامه في قضية "تعاطي مواد مخدرة"