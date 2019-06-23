مصر | القبض علي مقاول هارب من دفع ١٨ مليون جنيه غرامات في المقطم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض علي مقاول هارب من دفع ١٨ مليون جنيه غرامات في المقطم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (مقاول - سن 52 - مقيم بالحى الثالث بالهضبة الوسطى بدائرة القسم، وله محل إقامه آخر بدائرة قسم شرطة البساتين)، والمطلوب التنفيذ عليه في 10 أحكام حبس جزئي ومستأنف "مبانى، تبديد" بإجمالي حبس 4 سنوات وغرامات مالية مستحقة بلغت (ثمانية عشر مليون ومائة وخمسون ألف جنيه - 18،150،000 ).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.