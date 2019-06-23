مصر | ضبط ٣ تجار مخدرات أثناء استقلالهم سيارة مسروقة في الخليفة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط ٣ تجار مخدرات أثناء استقلالهم سيارة مسروقة في الخليفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال مباحث قسم شرطة الخليفة من ضبط 3 عناصر إجرامية – سبق اتهام إثنين منهم فى قضايا متنوعة، وذلك حال استقلالهم سيارة بدائرة القسم "قيادة أحدهم"، وعُثر بحوزتهم على (كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 30 جرام - مبلغ مالى - 4 هواتف محمولة)، وبالكشف على السيارة تبين أنها مبلغ بسرقتها بدائرة القسم.



وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم، وأقر الأول باستيلائه على السيارة إبان فترة عمله عليها كسائق بإحدى شركات نقل الركاب عبر تطبيقات الهواتف المحمولة.



بإستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.