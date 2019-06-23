مصر | عامل يشعل النيران في شقة آخر لخلافات مالية بينهما بحلوان

تلقى قسم شرطة حلوان من شرطة النجدة بنشوب حريق بشقة كائنة بدائرة القسم، على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ وتمكنت من السيطرة على الحريق وبالفحص تبين نشوب حريق بشقة كائنة بالطابق الأرضى بالعقار محل البلاغ نتج عنه إحتراق بعض محتويات غرفة النوم "دون حدوث إصابات".



بسؤال مالك الشقة (عامل - سن 19) اتهم أحد الأشخاص (عامل- سن 31 - مقيم بدائرة القسم)، بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بينهما.



عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده، أسفرت إحداها عن ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة وقيامه بإضرام النيران ببعض أوراق الجرائد وإلقائها من نافذة غرفة نوم الشقة محل البلاغ مما أدى إلى نشوب الحريق وحدوث التلفيات المُشار إليها.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.