مصر | القاهرة في 24 ساعة.. ضبط إفريقي نصاب وسرقة حلواني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القاهرة في 24 ساعة.. ضبط إفريقي نصاب وسرقة حلواني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مديرية أمن القاهرة أمس العديد من الحوادث التى تعاملت خلالها الجهات الأمنية بحزم لردع الجريمة، وتنفيذ سيادة القانون، والتي كان منها الأتي.

قامت مديرية أمن القاهرة بإلقاء القبض على عاطل لقيامه بالاتجار فى العملات الورقية بعابدين، وتمكنت مباحث الأموال العامة بالقاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندى من ضبط المتهم أثناء قيامه بالاتجار، حيث قامت الجهات الأمنية بإعداد الأكمنة المتحركة للاماكن التى يتردد عليها المتهم، والتى أسفرت جهودها عن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة عابدين، وعُثر بحوزته على مبلغ مالى قدره 25 ألف ريال سعودى، وتحرر محضر بالواقعة واستكملت النيابة التحقيقات.

وفى ذات السياق فقد تمكنت قوات مباحث مدينة بدر اليوم السبت، من ضبط "م. م"، 28 سنة، سائق "توك توك" لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة عن طريق توصيل المخدرات إلى من يرغبون بها، وتم ضبطه وبحوزته 5 قطع من مخدر جوهر الحشيش، و13 عبوة استروكس وهاتف محمول لتسهيل الاتصال بعملائه، وبسؤاله اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها بدائرة القسم وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

وتمكنت قوات مباحث قسم الشروق من ضبط مؤمن أ، محمد إ عاطلين لقيامهم بسرقة مبلغ 4 آلاف جنيه من شقة مسنه، وتم ضبطهما وبسؤالهما اعترفوا بارتكابهما واقعة السرقة، وأنهم قاموا بذلك لمعرفتهم أن السيدة لا تستطيع مقاومتهم، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

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كما ألقت مباحث قسم التجمع الخامس القبض على أفريقي لقيامه بالنصب على صيدلى حر بمبلغ 85 ألف جنيه، وأعترف أمام رجال المباحث موضحا أنه قام بالتعرف على الأخير عن طريق موقع التواصل الإجتماعى "الفيس بوك" وأنه قام بإيهامه بوجود سيدة افريقية تريد التبرع لدولة مصر بمبلغ وقدره 2 مليون جنيه، قام على أثر ذلك بأخذ 58 ألف جنيها على فترات متتابعة، موضحا أنه قام بإقناع الصيديلى عن طريق كارنيه مزور لأحد الجمعيات الأفريقية، وتحرر محضر بذلك، وتم إخطار اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالواقعة.

وسيطرت قوات الأمن التابعة لقسم منشأة ناصر على مشاجرة نشبت بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة، وتم إلقاء القبض على 10 أشخاص من كلا الطرفين، لقيامهم باستخدام الأسلحة البيضاء، وتم إرسال 5 مصابين إلى المستشفى، وتبين من خلال التحقيقات التى قام بها معاونو القسم، قيام عائلة "الجمل" وأخرى تدعى "أرضي"، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم إخطار اللواء أشرف الجندى مدير مباحث القاهرة.

وفى ذات السياق فقد سيطرت قوات الأمن بحلوان على مشاجرة نشبت بين عائلتين، حيث ورد بلاغً للعميد محمد عاكف مفتش مباحث قسم حلوان، يفيد بقيام مشاجرة بين عائلتين بمنطقة منشية جمال عبد الناصر، وعلى الفور أمر الأول بقيام الدورية الأمنية بتفقد الحالة، والتى أفادت بنشوب مشادة بسبب خلافات الجيرة بين عائلتين، وتطور الأمر واعتدى كل طرف على الآخر وتم إلقاء القبض على كلا من "إ.د" و.م"، وك.ع" وآخرون، وتحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

وفى حلوان استطاعت القوات الأمنية القبض على لص قام بسرقة مبلغ 14 ألف جنيه، حيث كانت البداية عندما قام صاحب مخبز حلوانى "أحمد البكرى"" بتحرير محضر يفيد بسرقة مبلغ مالى داخل المحل، وعلى الفور قام قوة من مباحث القسم بقيادة العميد محمد عاكف مفتش مباحث القسم بتفريغ الكاميرات وعمل التحريات اللازمة والتى أفادت قيام عاطل بالدخول إلى المخبز عن طريق أسلوب كسر الشباك الخلفى للمخبز، وسرقة المتعلقات، وتم إلقاء القبض على المتهم،وتحرر المحضر اللازم وتستكمل النيابة التحقيق.