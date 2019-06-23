شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 3 مصانع للحلويات تستخدم مواد خطرة علي الصحة في التصنيع بقليوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت مديرية الصحة بالقليوبية، برئاسة الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وإشراف الدكتورة ألفت عبدالرؤوف، مدير عام الطب الوقائي، حملة مكبرة بالتعاون مع فريق مراقبة الأغذية بمديرية الصحة، ومنهم سامي رجب، مراقب عام الأغذية، وعادل بيومي، ومحمد عبدالمعطي، وفريق الإدارة الصحية بقليوب.

حيث جري المرور على 3 مصانع للحلاوة الطحينية، وحلويات الشيكولاته، بمدينة قليوب، وضبط 72 كيلو جرام تقريباً حلاوة طحينة، تبين أنها بها ألوان صناعية مخالفة، بالإضافة إلى احتوائها على ثاني أكسيد التيتانيوم ومادة النشا.

جري سحب العينات، وارسالها للمعامل المركزية لتحليلها، وبيان مدي خطورتها على الإستهلاك الآدمي، كما تبين أن المنشآت غير مستوفاه لإشتراطات النظافة الصحية، بالإضافة إلى عدم حصول العاملين على شهادات صحية، وتم إتخاذ اللازم بشأن هذه المخالفات، وعرض محضر المضبوطات على النيابة العامة للنظر والتصرف.